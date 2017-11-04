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    Активисты "умыли" главу патрульной полиции Киева пеной для бритья

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    Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого (152)

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    Активисты объяснили свои действия тем, что Юрий Зозуля отказался извиниться перед женщинами, которых избили в присутствии полиции на улице Ревуцкого.
    Facebook Форум мешканців Дарницького району м.Києва "Майбутнє Дарниці"

    Главу патрульной полиции Киева Юрия Зозулю облили пеной для бритья в здании Киевской городской госадминистрации. Происшествие произошло в ходе общения с активистами после заседания Комиссии по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции при КГГА, на котором рассматривали действия сотрудников полиции во время противостояния вокруг скандального строительства АЗС на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева.

    Разборки на месте незаконного строительства в Киеве. Видео
    facebook.com/nizabudovam
    Появились кадры разборок на месте незаконной застройки в Киеве

    Активисты объяснили свои действия тем, что Зозуля отказался извиниться перед женщинами, которых избили в присутствии полиции. Также их возмутило, что Зозуля не ответил на вопрос о том, на каком основании полиция круглосуточно дежурила возле места строительства.

    Смотрите также: Бунт против строительства АЗС в Киеве: остатки баррикад

    В свою очередь Зозуля заверил, что готов сделать все от него зависящее согласно закону для расследования инцидента на Ревуцкого.

    Киевсовет в апреле 2017 года поддержал инициативу киевлян против  незаконного строительства многотопливной автозаправочной станции на пересечении ул. Ревуцкого и ул. Ахматовой,  "за"  проголосовало 76 депутатов. Жители прилегающих домов обеспокоены возможным соседством с  взрывоопасным  объектом, т.к. данное строительство проводится на небольшом расстоянии от жилых домов, дошкольных учреждений, общеобразовательных учебных заведений и озера "Солнечное" в Дарницкий районе.

    С начала осени противостояние на Ревуцкого возобновилось с новой силой. Участники акции протеста утверждают, что полиция незаконно применяет против них силу. В частности, в сети появилось видео, на котором видно, как сотрудники полиции, пытаясь оттеснить противников стройки, большинство из которых женщины, в том числе пожилые, распыляют слезоточивый газ, толкают и бью их. 

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