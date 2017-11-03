Безсмертный о законном разрыве дипотношений Украины с РФ

Согласно закону Украина уже давно должна была разорвать дипломатические отношения с Россией, заявил бывший представитель Киева в политической подгруппе на переговорах по урегулированию в Донбассе, экс-посол Украины в Белоруссии Роман Безсмертный.

"Согласно закону мы уже давно должны разорвать дипломатические отношения с Россией. И это показывает то, как мы выполняем закон. Ведь законодательство говорит о том, что в случае возникновения конфликта с угрозой территориальной целостности происходит соответствующий разрыв отношений между странами и подаются ноты протеста. Это я фиксирую юридическую сторону", — сказал Безсмертный в эфире телеканала ZIK.

Он также уверен, что доступ граждан в Украину из РФ надо ограничивать.

"И если на востоке мы еще что-то там контролируем, то на юге граница вообще неконтролируемая, а это колоссальная зона для проникновения. Поэтому не удивляйтесь, что рвануло в Калиновке, и понятно, куда дальше поведут векторы. Очевидно, что тема специального восточного и северного режима пропуска границ должно быть задействована", — отметил политик.

Кроме этого Безсмертный подчеркнул, что сегодня необходимо "минимизировать и экономическую зависимость Украины от РФ".

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"Это парадоксальная ситуация — угроза войны из России растет, а мы товарооборот с этим государством увеличиваем. Поэтому очевидно, что это надо минимизировать, перейти на компоненты совсем другие. Также нужно ограничить дипломатическое присутствие, выводя постепенно оттуда ресурсы, которые носят с компонент безопасности. Также должно быть ограничения на территории, последующий контроль на промежуточных территориях, на границах, созданных с Крымом, и зоной отдельных районов Донецкой и Луганской областей, введение режима чрезвычайного положения в этих зонах", — добавил экс-посол.

Он отметил, что комплекс таких шагов приведет к тому, что "мы минимизируем проникновения разного рода групп через неподконтрольные территории Украины на материковую часть Украины".