наверх
02.11.201707:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Гелетей объяснил, почему не стал бить Парасюка

    Тема:

    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen (325)

    (обновлено: )153
    Валерий Гелетей заявил, что как руководитель охранного государственного ведомства, которое обеспечивает охрану высшим должностным лицам государства, не хотел позорить Украину и свое имя.
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    Yачальник Управления государственной охраны Украины, бывший министр обороны Валерий Гелетей заявил, что хоть он и находится в хорошей физической форме, но опускаться до уровня народного депутат Владимира Парасюка во время недавнего конфликта считает недостойным. 

    Парасюк подрался с экс-министром обороны под Радой
    Евгений Цяпенко в facebook
    "За Иловайск!". Парасюк подрался с экс-министром обороны под Радой

    "Я профессиональный спортсмен и нахожусь в хорошей форме. Я тренируюсь с молодыми ребятами, и готов к любому удара. Но в той ситуации с господином Парасюком нельзя было опускаться до его уровня", — заявил Гелетей в эфире телеканала ZIK.

    Смотрите также: Парасюк о допросе в "российском плену" и ранении в голову

    Начальник УГО добавил, что как руководитель охранного государственного ведомства, которое обеспечивает охрану высшим должностным лицам государства, не хотел позорить Украину и свое имя.

    "Я не хотел, чтобы в Украине смотрели так, что в государстве якобы происходит некое варварство, и руководитель государственной охраны избил народного депутата. Поэтому никогда не нужно опускаться до уровня дурака, ведь дурак на своем уровне будет всегда побеждать", — подчеркнул он.

    Также Гелетей предположил, что если бы была другая ситуация, то возможно он и не смог бы сдержаться.

    Читайте также: Нардепы-полиглоты. Парасюк и Гончаренко "померились языками"

    "Владимир Парасюк — это фальшивый герой, который появился в Украине. Ведь когда человек якобы попадает в плен, но через 24 часа его отпускают, то это выглядит не очень правдоподобно", — считает экс-министр.

    Напомним, 17 октября Владимир Парасюк со словами "За Иловайск!" несколько раз ударил ногой Валерия Гелетея. Конйликт произошел под стенами Верховной Рады. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Молоточек судьи
    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова
    Амина Окуева. Архивное фото
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?