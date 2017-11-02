Гелетей объяснил, почему не стал бить Парасюка

Yачальник Управления государственной охраны Украины, бывший министр обороны Валерий Гелетей заявил, что хоть он и находится в хорошей физической форме, но опускаться до уровня народного депутат Владимира Парасюка во время недавнего конфликта считает недостойным.

"Я профессиональный спортсмен и нахожусь в хорошей форме. Я тренируюсь с молодыми ребятами, и готов к любому удара. Но в той ситуации с господином Парасюком нельзя было опускаться до его уровня", — заявил Гелетей в эфире телеканала ZIK.

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Начальник УГО добавил, что как руководитель охранного государственного ведомства, которое обеспечивает охрану высшим должностным лицам государства, не хотел позорить Украину и свое имя.

"Я не хотел, чтобы в Украине смотрели так, что в государстве якобы происходит некое варварство, и руководитель государственной охраны избил народного депутата. Поэтому никогда не нужно опускаться до уровня дурака, ведь дурак на своем уровне будет всегда побеждать", — подчеркнул он.

Также Гелетей предположил, что если бы была другая ситуация, то возможно он и не смог бы сдержаться.

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"Владимир Парасюк — это фальшивый герой, который появился в Украине. Ведь когда человек якобы попадает в плен, но через 24 часа его отпускают, то это выглядит не очень правдоподобно", — считает экс-министр.

Напомним, 17 октября Владимир Парасюк со словами "За Иловайск!" несколько раз ударил ногой Валерия Гелетея. Конйликт произошел под стенами Верховной Рады.