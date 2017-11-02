Пресс-конференция: евросепаратизм. Каталония, Венето, Ломбардия. Кто дальше?

В четверг, 2 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Евросепаратизм: Каталония, Венето, Ломбардия. Кто дальше?"

В октябре Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. За резолюцию о независимости Каталонии проголосовали 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени.

Ранее леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) и выступающая за независимость автономного сообщества коалиция "Вместе "да", обладающие абсолютным большинством, внесли на рассмотрение законодательного органа резолюцию, в которой содержатся о "строительстве Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства".

Спустя час после решения парламента Каталонии сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов каталонского правительства (женералитета), его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Однако, прежние власти автономии призывают жителей региона не подчиняться и защищать объявление независимости. В Барселоне продолжаются митинги как сторонников, так и противников независимости. Большинство стран мира выступили в поддержку территориальной целостности Испании.

Две североитальянские области Венето и Ломбардия провели референдумы об автономии, за расширение полномочий регионов. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводятся впервые. Жители областей посылают сигнал парламенту и правительству страны о необходимости перераспределения ресурсов и полномочий и не приемлют ситуации, при которой одни регионы страны зарабатывают за счет других. Согласно первым результатам, свыше 95% жителей Ломбардии проголосовали за расширение автономии региона, явка превысила 40%. Результаты голосования в Венето — явка составила около 60%.

"Перемены должны коснуться не только Италии, но и Евросоюза. Он превращается в технократию, которая имеет все признаки того, чтобы привести его к диктатуре. Она наступает тогда, когда пропадает уважение к народам и их особенностям. Евросоюз делает все для крупных промышленников и банков и ничего ради простых людей", — заявил один из лидеров "Лиги севера", которой принадлежит идея проведения референдумов.

Эксперты пресс-конференции:

Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик Международного информационно- аналитического Центра «Развитие Украины»

Антон Финько, политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии

Дмитрий Корнейчук, политический аналитик

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 02 ноября в 13.00

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