Наезд грузовика на людей в Нью-Йорке. Первые кадры после ЧП

По меньшей мере шесть человек погибли и еще 15 пострадали в результате наезда грузовика на пешеходов в Нью-Йорке, сообщают местные СМИ.

Во вторник днем появились сообщения о стрельбе в городе, однако позже в интернете появились фотографии и видеозаписи с места происшествия, на которых запечатлен разбитый грузовик одного из магазинов товаров для дома на велосипедной дорожке. Предположительно, что грузовик был арендован.

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Полиция Нью-Йорка в своем официальном Twitter подтвердила факт наезда грузовика на пешеходов. "Несколько человек погибли и множество пострадали", — говорится в сообщении.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

​Напомним, в мае в центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу пешеходов, тогда пострадали более 10 человек.