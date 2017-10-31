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    Наезд грузовика на людей в Нью-Йорке. Первые кадры после ЧП

    Тема:

    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка (10)

    (обновлено: )212
    Полиция сообщила, что мужчина за рулем грузовика имел при себе муляж огнестрельного оружия. Полицейские произвели несколько выстрелов, после чего задержали его.
    Канал на Youtube ABC Action News

    По меньшей мере шесть человек погибли и еще 15 пострадали в результате наезда грузовика на пешеходов в Нью-Йорке, сообщают местные СМИ.

    Во вторник днем появились сообщения о стрельбе в городе, однако позже в интернете появились фотографии и видеозаписи с места происшествия, на которых запечатлен разбитый грузовик одного из магазинов товаров для дома на велосипедной дорожке. Предположительно, что грузовик был арендован.

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    Полиция Нью-Йорка в своем официальном Twitter подтвердила факт наезда грузовика на пешеходов. "Несколько человек погибли и множество пострадали", — говорится в сообщении.

    Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

    ​Напомним, в мае в центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу пешеходов, тогда пострадали более 10 человек. 

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