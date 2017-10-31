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    В Николаеве сотрудник водоканала разбил лопатой голову прохожему

    (обновлено: )11520
    Сотрудник "Николаевводоканала", прибывший в составе ремонтной бригады во двор по ул. Космонавтов, ударил лопатой местного жителя, сообщается в группе "Николаев" в соцсети Facebook. Кадры выложены на канале ПН ТV digest в Youtube.
    ПН ТV digest/Youtube

    Очевидцы сообщают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, "цеплялся к прохожим, нахамил девушке с коляской". Когда ему сделал замечание проходящий мимо мужчина, он взял лопату и замахнулся на него.

    В результате сотрудник водоканала ударил мужчину по голове, разрубив ему лоб, после чего спрятался в фургоне аварийного автомобиля, говорится в комментариях.

    Николаев/группа в Facebook

    На место событий прибыли полицейские, которые приняли от потерпевшего заявление. В свою очередь в "Николаевводоканале" сообщили, что "их только техника, а не работники".

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