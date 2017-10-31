Пресс-конференция: Украина теряет транзитный потенциал. Причины и следствия. Онлайн

Во вторник, 31 октября, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Украина теряет транзитный потенциал. Причины и следствия".

Основной транзит природного газа в Европу РФ осуществляет через магистральные трубопроводы "Северный поток" и украинскую газотранспортную систему (ГТС). В июне 2015 года "Газпром" и ряд европейских компаний подписали меморандум о расширении мощностей "Северного потока". Начало проекта "Северного потока-2" — двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии — запланировано на апрель 2018-го, завершение — в 2019-м. Дата является неслучайной, поскольку в 2019-м истекает действующий контракт между "Газпромом" и Украиной на транзит российского газа. Мощность этой трубы ожидается вдвое большей, чем у газопровода "Южный поток". Транзитные потери Украины из-за газопровода «Северный поток-2» в США оценили в $2,7 млрд ежегодно, сумма эквивалентна 3% украинского ВВП, заявила посол США в Украине Мари Йованович. По подсчетам главы "Нафтогаза Украина" Андрея Коболева, сумма потерь составит около $2 млрд.

Также стремительно сокращаются авиа и ж/д перевозки между Украиной и РФ. "Укрзализныця" сообщает о снижении за год пассажиропотока железнодорожным транспортом между Украиной и Россией более чем на 60%. Отмена ж/д сообщения с Россией больно ударила по госкомпании, поскольку билеты в этом направлении стоят в 4 раза дороже внутренних перевозок, а значительная часть заграничных поездок именно в РФ. Россия уже ввела в эксплуатацию железную дорогу в обход Украины. Украина "закрыла небо" для российских пассажирских и грузовых перевозок 25 октября 2015 года. Решение со стороны Киева ударило, прежде всего, по авиационной отрасли и аэропортам самой Украины: более 70% пассажиров всех рейсов между двумя государствами формировали именно граждане Украины. Эксперты оценивают потери Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины от запрета транзитных перевозок для авиакомпаний РФ в 25-30 миллионов евро в год.

Интенсивная работа по построению транспортных путей в обход Украины ("Северный поток", Керченский мост, железнодорожные ветки, Новый Шелковый путь) не беспокоит украинскую власть, которая до сих пор не выработала единого мнения относительно сохранения транзитного потенциала страны.

Эксперты пресс-конференции:

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов Научно технического центра "Психея"

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Всеволод Степанюк, экономический эксперт

Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук

Владимир Шульмейстер, первый заместитель Министра инфраструктуры Украины в 2014-2016 гг

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 31 октября в 12.00

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