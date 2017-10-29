NASA испытывает ракетный двигатель для полетов в дальний космос

По утверждению специалистов, ракета с таким двигателем должна обеспечить доставку астронавтов на Луну, а также ее планируют использовать для экспедиций на Марс. Во время испытаний много зрителей пришли посмотреть на работу космических аппаратов. Люди могли наблюдать за испытаниями с расстояния менее километра.

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Целью исследователей было воссоздать максимально подобные условия при запуске двигателя во время отправки в космос. Запуск ракеты с таким двигателем в дальний космос планируют осуществить через 5 лет.

Полеты в дальний космос в безпилотируемых ракетах планируется начать в 2019 году, а в пилотируемых аппаратах — не ранее 2021 года.