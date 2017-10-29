В США самолет с баскетболистами получил вмятину от неизвестного объекта

Самолет с игроками клуба НБА "Оклахома-Сити" после перелета в Чикаго приземлился с внушительной вмятиной на носу, сообщает usatoday.com.

"Все в безопасности. Но что могло ударить нас в небе в этот ночной час?" – задался вопросом игрок "Оклахома-Сити" Кармело Энтони, разместив фотографию вмятины в на своей странице в Instagram.

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Один из игроков клуба, Стивен Адамс, после приземления поделился снимками искореженного самолета.

"Полет был, мягко говоря, трудный", — цитирует спортсмена издание.

Еще один баскетболист Патрик Паттерсон выложил в Snapchat видео с изображением вмятины. "Когда случайно врезался в Супермена во время полета", — написал он.