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    В США самолет с баскетболистами получил вмятину от неизвестного объекта

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    Представитель авиакомпании, чартерным рейсом которой летела команда, заявил, что повреждение, скорее всего, произошло из-за столкновения с птицей при снижении.
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    Самолет с игроками клуба НБА "Оклахома-Сити" после перелета в Чикаго приземлился с внушительной вмятиной на носу, сообщает usatoday.com.

    "Все в безопасности. Но что могло ударить нас в небе в этот ночной час?" – задался вопросом игрок "Оклахома-Сити" Кармело Энтони, разместив фотографию вмятины в на своей странице в Instagram.

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    Один из игроков клуба, Стивен Адамс, после приземления поделился снимками искореженного самолета.

    "Полет был, мягко говоря, трудный", — цитирует спортсмена издание.

    Еще один баскетболист Патрик Паттерсон выложил в Snapchat видео с изображением вмятины. "Когда случайно врезался в Супермена во время полета", — написал он.

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