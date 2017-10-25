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    Пресс-конференция: темпы инфляции нарастают - подорожает все. Онлайн

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    В среду, 25 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Темпы инфляции нарастают: подорожает все".
    РИА Новости Украина

    В среду, 25 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Темпы инфляции нарастают: подорожает все".

    Рост инфляции до конца года, по прогнозам экспертов, может достигнуть от 12% до 18%. Основными причинами специалисты называют рост минимальных зарплат и перечисление НДС на счета. Правительство пообещало повышение соцстандартов для пенсионеров, выплаты субсидий. Но взять деньги, кроме включения печатного станка, неоткуда. Украина продает за границу гораздо меньше, чем покупает, а сокращение экспорта тоже покрывается за счет девальвации гривны, — поясняют специалисты.

    Эксперты уверены, что самой заметной для кошельков украинцев станет инфляция продуктовая. В группе риска — молочные продукты, мясо, а также овощи и хлеб. В первую очередь подорожают социальные продукты, в среднем на 12-15%. Лидерами увеличения цен будут овощи, т.к. производители уже включили их цену рост тарифов на коммунальные услуги для промышленности, и стоимость хранения. Если стоимость продуктов питания корректируют внутренние факторы — спрос, конъюнктура рынка, погода, то цена промышленной продукции почти на 100% зависит от курса доллара. Следовательно, подорожает все: одежда, обувь, лекарства, бытовые электроприборы и пр. Инфляция сказывается и на цене на топливо. По словам экспертов, трейдеры, которые фактически никем не контролируются, закладывают в цену кроме растущего курса валют также инфляционные риски, что напрямую отражается на цене. Эксперты указывают, что номинальный рост зарплат и пенсий позволит властям уменьшить количесто получателей субсидий, а гражданам придется платить по полной как за коммуналку, так и за подорожавшие товары и услуги.

    Эксперты пресс-конференции:

    Олег Пендзин, исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб"

    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

    Игорь Гарбарук, международний эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба"

    Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 25 октября в 13.00

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