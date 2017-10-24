"Потап и Настя" сделали шокирующее заявление

"Ребята, у нас для вас есть очень интересная новость, мы решили наш дуэт поставить на паузу. Все 11 лет мы дарили вам хорошее настроение и очень-очень много трудились", — сказала Настя.

Потап добавил, что за 11 с половиной лет они с Настей выпустили 5 альбомов, сделали огромный концерт к десятилетию дуэта и сняли 29 клипов.

Насколько затянется пауза, музыканты не сообщили, при, заинтриговав, призвали своих поклонников следить за новостями.

Ранее сообщалось, что британская автор-исполнительница Палома Фейт сняла видео на песню Crybaby в Киеве. Видео снято на привычных для жителей Киева локациях — у Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и монумента "Родине-матери".