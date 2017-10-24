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    "Потап и Настя" сделали шокирующее заявление

    (обновлено: )82143
    Один из самых популярных музыкальных поп-коллективов Украины "Потап и Настя" решили взять творческую паузу, чем расстроили своих поклонников.
    Потап и Настя

    "Ребята, у нас для вас есть очень интересная новость, мы решили наш дуэт поставить на паузу. Все 11 лет мы дарили вам хорошее настроение и очень-очень много трудились", — сказала Настя.

    Потап добавил, что за 11 с половиной лет они с Настей выпустили 5 альбомов, сделали огромный концерт к десятилетию дуэта и сняли 29 клипов.

    Насколько затянется пауза, музыканты не сообщили, при, заинтриговав, призвали своих поклонников следить за новостями.

    Ранее сообщалось, что британская автор-исполнительница Палома Фейт сняла видео на песню Crybaby в Киеве. Видео снято на привычных для жителей Киева локациях — у Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и монумента "Родине-матери".

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