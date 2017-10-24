Упитанная британская телезвезда провалилась под сцену во время шоу

Джемма Коллинз объявляла имя победителя в номинации "Лучшее шоу на телевидении", когда внезапно исчезла из поля зрения. Оказалось, что упитанная красотка провалилась в спецлюк.

Девушка разозлилась и теперь планирует судиться с организаторами проекта и каналом, который показал видео "провала".

Ранее сообщалось, что исландская певица и актриса, обладательница множества музыкальных и кино-премий Бьорк (Björk) призналась в том, что в начале актерской карьеры подверглась домогательствам со стороны датского режиссера.