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    Упитанная британская телезвезда провалилась под сцену во время шоу

    (обновлено: )125
    Звезда реалити-шоу Джемма Коллинз случайно оказалась под сценой во время Best TV Show в Великобритании.
    Канал Ryan Harte на youtube

    Джемма Коллинз объявляла имя победителя в номинации "Лучшее шоу на телевидении", когда внезапно исчезла из поля зрения. Оказалось, что упитанная красотка провалилась в спецлюк.

    Девушка разозлилась и теперь планирует судиться с организаторами проекта и каналом, который показал видео "провала".

    Ранее сообщалось, что исландская певица и актриса, обладательница множества музыкальных и кино-премий Бьорк (Björk) призналась в том, что в начале актерской карьеры подверглась домогательствам со стороны датского режиссера.

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