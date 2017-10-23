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    В США камеры наблюдения засняли "призрака"

    (обновлено: )128
    Сотрудники ресторана в калифорнийском городе Вентура считают, что в заведении поселился призрак. Один из работников кафе рассказал, что, придя на работу с утра, обнаружил один из стульев лежащим на полу.
    Канал ViralHog на Youtube

    Мужчина проверил записи со скрытых камер и увидел, что стул упал сам, сообщает New York Daily News.

    Второй инцидент произошел средь бела дня — один из посетителей ресторана заметил, что мебель в помещении двигается. Эта выходка "призрака" тоже попала в объектив камеры видеонаблюдения.

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    "Это очень странно. Мы работаем уже 27 лет и никогда с подобным не сталкивались", — признается совладелец заведения Дэйв Фолдз. По его словам, коллектив ресторана винит во всем "духов" первых посетителей, которые погибли 25 лет назад.

    Клиенты кафе не беспокоятся из-за разбушевавшегося "привидения". "Мне вообще все равно, главное, чтобы он не двигал стул, на котором сижу я", — сказал один из них.

    Пользователи соцсетей, однако, не верят сотрудникам ресторана. В комментариях к видео многие называют его фейком и обвиняют владельцев кафе в желании привлечь клиентов.

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