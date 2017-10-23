наверх
23.10.201700:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Глухая от рождения девочка впервые услышала маму

    (обновлено: )11
    Родители глухой от рождения девочки опубликовали видео, на котором их двухмесячная Шарлотта с помощью слухового аппарата впервые слышит слова мамы "Я люблю тебя".
    Глухая маленькая девочка впервые услышала мамино Я люблю тебя. Видео
    Facebook Christy Keane

    Как рассказала GoodHousekeeping.com мать девочки, Кристи, она не собиралась выкладывать видео на всеобщее обозрение. Однако родственники уговорили ее снять настройки приватности, чтобы они могли поделиться роликом с друзьями.

    "Ну я и подумала, а какой от этого может быть вред? Сделаю его доступным для всех", — сообщила Кристи.

    Смотрите также: Бесстрашный наездник. Во Вьетнаме ребенок оседлал гигантского питона

    За две неполные недели ролик посмотрели свыше 15 миллионов пользователей Facebook. Молодая мать призналась, что не ожидала такой популярности. Сейчас Шарлотта с удовольствием слушает голоса родных и особенно своей двухлетней сестры Кэмерон, рассказала Кристи.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СИЗО, в котором будет находится Елена Зайцева
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной Рады
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    "Дуля народу от олигархии". Врач о медреформе. Видео
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Видео допроса задержанной, которая похитила младенца
    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка