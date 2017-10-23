Глухая от рождения девочка впервые услышала маму

Как рассказала GoodHousekeeping.com мать девочки, Кристи, она не собиралась выкладывать видео на всеобщее обозрение. Однако родственники уговорили ее снять настройки приватности, чтобы они могли поделиться роликом с друзьями.

"Ну я и подумала, а какой от этого может быть вред? Сделаю его доступным для всех", — сообщила Кристи.

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За две неполные недели ролик посмотрели свыше 15 миллионов пользователей Facebook. Молодая мать призналась, что не ожидала такой популярности. Сейчас Шарлотта с удовольствием слушает голоса родных и особенно своей двухлетней сестры Кэмерон, рассказала Кристи.