Пресс-конференция. Права животных в Украине. Онлайн

В понедельник, 23 октября, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) проходит пресс-конференция на тему "Права животных в Украине. Как их обеспечить".

Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения" базируется на принципе наличия у животных природных прав — это право на свободу и жизнь без страданий, но прямо на эти права не указывает ни одна статья закона. Этот принцип является основанием для защиты животных от страданий и гибели из-за жестокого обращения с ними. При этом в украинском законодательстве отсутствуют на конституционном уровне законодательные нормы относительно обеспечения благополучия животных и защиты их прав. А статья 180 Гражданского кодекса Украины вообще определяет животное как вещь.

Экологи, зоозащитники отмечают, что сегодня назрела необходимость внесения изменений в Конституцию Украины относительно закрепления статуса животных как "существ, способных чувствовать", и конституционного закрепления обязанности государства обеспечивать благополучие животных и защиту от жестокого обращения. В первую очередь необходимо сменить правовой статус животного с "вещи" на "существо, способное чувствовать", т.е. перейти от антропоцентричного подхода в законодательстве к природоцентричному. Такие изменения помогут сформировать в Украине общество, которое уважает права животных.

Европейский парламент полностью запретил испытания косметических средств на животных на территории Европы. Согласно нормам ЕС запрещено использовать львов, медведей и других диких животных в цирках, нельзя держать собаку на ошейнике-удавке или использовать во дворе так называемый "невидимый забор", который бьет животное током, если оно пересекает определенную линию. В Германии права животных с 2002 года защищаются Конституцией. Животные в Германии защищаются Законом о Защите животных (Tierschutzgesetz) и действует специальная отрасль права — "Права животных". В Швейцарии в 2007 вступил в силу закон о правах животных и введен пост "адвокат животных". В парламенте Нидерландов представлена Партия для Зверей (Patij voor de Dieren), основной целью которой является улучшение прав животных.

Эксперты пресс-конференции:

Ася Серпинская, президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины

Владимир Борейко, эколог, директор Киевского эколого-культурного центра

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 23 октября в 12.00

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