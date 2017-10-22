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    В соцсетях поднялся переполох из-за кровавого поединка женщин-бойцов MMA (18+)

    (обновлено: )34010
    Пользователи соцсетей возмутились жестокостью поединка женщин. Особенно впечатлила любителей драк кровавая травма, полученная бойцом MMA Хизер Харди в поединке с Кристиной Уильямс. Бой между двумя американками проходил в рамках турнира Bellator 185.
    В американских соцсетях ужаснулись жестокости женских боев без правил
    @mma_uncut

    В какой-то момент Харди пропустила сильный удар ногой, который привел к перелому носа и кровотечению. Примерно через 20 секунд рефери остановил бой. В результате Харжи проиграла техническим нокаутом.

    В соцсетях девушек хвалят за зрелищный бой и описывают эмоции по поводу ключевого момента поединка.

    "Так благодарен, что мой пятничный вечер был совсем не похож на то, как его провела Хизер Харди! Черт возьми!"

    ​"Кристина Уильямс только что ударила Хизер Харди так сильно, что Пол Малиньяджи (американский боксер. — Прим. ред.) упал на пол", — пишет MMA Roasted.

    "Ух ты! Вундеркинда бокса Хизер Харди только что отдубасили на Bellator 185".

    ​"Нос Хизер Харди тек из ее носа", — пишет Джош Санчез.

    "Нос Хизер Харди разнесло по всему лицу. Врачи остановили бой. Потрясающий дебют Кристины Уильямс!" — пишет MMA Today

    "Хизер Грэм разукрасили, как рождественскую елку! Черт возьми", — пишет Шаматкар Сандху.

    "Это была бойня", — пишет Grabaka Hitman.

    ​"Кикбоксинг победил бокс", — пишет Энджела Хилл.

    "Кто-нибудь научите Хизер не пригибаться, когда летит удар ногой в голову. Впечатляющее выступление Уияльмс", — пишет Дэниел Рубенштейн.

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