В соцсетях поднялся переполох из-за кровавого поединка женщин-бойцов MMA (18+)

В какой-то момент Харди пропустила сильный удар ногой, который привел к перелому носа и кровотечению. Примерно через 20 секунд рефери остановил бой. В результате Харжи проиграла техническим нокаутом.
В соцсетях девушек хвалят за зрелищный бой и описывают эмоции по поводу ключевого момента поединка.
"Так благодарен, что мой пятничный вечер был совсем не похож на то, как его провела Хизер Харди! Черт возьми!"
— Craig Goody (@GoodyCraig) 21 жовтня 2017 р.
"Кристина Уильямс только что ударила Хизер Харди так сильно, что Пол Малиньяджи (американский боксер. — Прим. ред.) упал на пол", — пишет MMA Roasted.
"Ух ты! Вундеркинда бокса Хизер Харди только что отдубасили на Bellator 185".
— Perez (@ThePerezHilton) 21 жовтня 2017 р.
"Нос Хизер Харди тек из ее носа", — пишет Джош Санчез.
"Нос Хизер Харди разнесло по всему лицу. Врачи остановили бой. Потрясающий дебют Кристины Уильямс!" — пишет MMA Today
"Хизер Грэм разукрасили, как рождественскую елку! Черт возьми", — пишет Шаматкар Сандху.
"Это была бойня", — пишет Grabaka Hitman.
— MMA Raw & Uncut (@mma_uncut) 21 жовтня 2017 р.
"Кикбоксинг победил бокс", — пишет Энджела Хилл.
"Кто-нибудь научите Хизер не пригибаться, когда летит удар ногой в голову. Впечатляющее выступление Уияльмс", — пишет Дэниел Рубенштейн.