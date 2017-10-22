В соцсетях поднялся переполох из-за кровавого поединка женщин-бойцов MMA (18+)

В какой-то момент Харди пропустила сильный удар ногой, который привел к перелому носа и кровотечению. Примерно через 20 секунд рефери остановил бой. В результате Харжи проиграла техническим нокаутом.

В соцсетях девушек хвалят за зрелищный бой и описывают эмоции по поводу ключевого момента поединка.

"Так благодарен, что мой пятничный вечер был совсем не похож на то, как его провела Хизер Харди! Черт возьми!"

— Craig Goody (@GoodyCraig) 21 жовтня 2017 р.

​"Кристина Уильямс только что ударила Хизер Харди так сильно, что Пол Малиньяджи (американский боксер. — Прим. ред.) упал на пол", — пишет MMA Roasted.

"Ух ты! Вундеркинда бокса Хизер Харди только что отдубасили на Bellator 185".

​"Нос Хизер Харди тек из ее носа", — пишет Джош Санчез.

"Нос Хизер Харди разнесло по всему лицу. Врачи остановили бой. Потрясающий дебют Кристины Уильямс!" — пишет MMA Today

"Хизер Грэм разукрасили, как рождественскую елку! Черт возьми", — пишет Шаматкар Сандху.

"Это была бойня", — пишет Grabaka Hitman.

— MMA Raw & Uncut (@mma_uncut) 21 жовтня 2017 р.

​"Кикбоксинг победил бокс", — пишет Энджела Хилл.

"Кто-нибудь научите Хизер не пригибаться, когда летит удар ногой в голову. Впечатляющее выступление Уияльмс", — пишет Дэниел Рубенштейн.