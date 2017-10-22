наверх
22.10.201701:55
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    За протестами под Радой видна фигура Коломойского - политолог

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (232)

    (обновлено: )7510
    По словам политолога Алексея Якубина, реальных целей протестующие пока не заявили, организаторы обещали вывести на улицы гораздо больше людей, чем вышло фактически — 10-20 тысяч человек.
    РИА Новости Украина

    "Организаторы протеста понимали, что эти цели — это просто формальный повод организовать некие действия, начать их под Верховной Радой и посмотреть, какой будет реакция", — сказал эксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

    Политолог считает, что за протестами видна фигура бизнесмена Игоря Коломойского, и что тот пытается нащупать ахиллесову пяту, слабое место, которое есть у президента. Политолог напомнил, что Коломойскому приходит время возвращать часть долгов по "ПриватБанку", и организация митинга — один из способов направить президента в сторону определенных уступок.

    Читайте также: Ситуация в Украине расшатана до беспредела. Экспертные итоги недели

    "Но организаторы рассчитывали, что на протест выйдет больше людей…. Но не получилось, и теперь могут заменить лидеров протеста", — предположил эксперт.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Работа криминалистов на месте страшного ДТП в Харькове.Архивное фото
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Якубин об истинных целях организаторов протестов под Радой. Видео
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Врач смотрит снимок части тела
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Видео допроса задержанной, которая похитила младенца
    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка