За протестами под Радой видна фигура Коломойского - политолог

"Организаторы протеста понимали, что эти цели — это просто формальный повод организовать некие действия, начать их под Верховной Радой и посмотреть, какой будет реакция", — сказал эксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

Политолог считает, что за протестами видна фигура бизнесмена Игоря Коломойского, и что тот пытается нащупать ахиллесову пяту, слабое место, которое есть у президента. Политолог напомнил, что Коломойскому приходит время возвращать часть долгов по "ПриватБанку", и организация митинга — один из способов направить президента в сторону определенных уступок.

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"Но организаторы рассчитывали, что на протест выйдет больше людей…. Но не получилось, и теперь могут заменить лидеров протеста", — предположил эксперт.