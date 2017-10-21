В Тернополе Mercedes врезался в "троллейбус счастья"

"У иномарки отказали тормоза, поэтому такое произошло. Троллейбус в это время немного притормозил, потому что пропускал двух девушек на пешеходном переходе. Удар от столкновения был сильным, но никто из пассажиров троллейбуса не пострадал", — рассказа кондуктор троллейбуса порталу 0352.ua.

По предварительным данным, водитель иномарки был трезв.

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

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