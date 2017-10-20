Собачьи разборки, или Как сиба-ину злится на игрушку

Сиба-ину — порода охотничьих собак, выведенная на японском острове Хонсю, самая мелкая из шести пород исконно японского происхождения.
ま、マネすんなよ〜🐶💢やめろよー💦— 柴犬だいふく@LINEスタンプ発売中 (@daifuku_channel) 11 октября 2017 г.
Don't mimic me
ぜひ音ありで見て笑ってください！！#笑ったら寝ろ#柴犬だいふくベストセレクション pic.twitter.com/FIMKDtSYui
В 1936 году объявлена национальным достоянием Японии, где основное поголовье этих собак находится в деревнях.
Сиба относится к древним породам. Ее предками были собаки, которых использовали для охоты на пернатую дичь в зарослях с густым подлеском, а также медведя, оленя и кабана. Скрещивая их между собой, концентрировали и закрепляли желаемые охотничьи качества.
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