Собачьи разборки, или Как сиба-ину злится на игрушку

Сиба-ину — порода охотничьих собак, выведенная на японском острове Хонсю, самая мелкая из шести пород исконно японского происхождения.

​В 1936 году объявлена национальным достоянием Японии, где основное поголовье этих собак находится в деревнях.

Сиба относится к древним породам. Ее предками были собаки, которых использовали для охоты на пернатую дичь в зарослях с густым подлеском, а также медведя, оленя и кабана. Скрещивая их между собой, концентрировали и закрепляли желаемые охотничьи качества.

Смотрите также: Собака-улыбака: пес покорил соцсети своей уникальностью