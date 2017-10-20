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    Собачьи разборки, или Как сиба-ину злится на игрушку

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    Микроблог Daifuku_channel в Twitter описывает жизнь пса породы сиба-ину. За страницей следят почти 8 тысяч подписчиков. Видео, на котором собака лает на пародирующую ее игрушку, набрало более 100 тысяч "лайков".
    Сиба-ину злится от того, что игрушка ее пародирует. Видео
    twitter.com/daifuku_channel

    Сиба-ину — порода охотничьих собак, выведенная на японском острове Хонсю, самая мелкая из шести пород исконно японского происхождения.

    ​В 1936 году объявлена национальным достоянием Японии, где основное поголовье этих собак находится в деревнях.

    Сиба относится к древним породам. Ее предками были собаки, которых использовали для охоты на пернатую дичь в зарослях с густым подлеском, а также медведя, оленя и кабана. Скрещивая их между собой, концентрировали и закрепляли желаемые охотничьи качества.

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