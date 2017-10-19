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    Тысячи протестующих вышли на улицы Парижа

    (обновлено: )22210
    Очередная акция протеста против реформы трудового законодательства, предложенной властями Франции, проходит в четверг в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
    facebook.com/sputnik.france

    По информации профсоюза CGT — одного из организаторов акции — в шествии участвуют 25 тысяч человек.

    Пешая колонна движется от площади Монпарнас по направлению к площади Данфер-Рошро. Манифестация в целом проходит в достаточно спокойной обстановке, однако некоторые участники акции поджигали дымовые шашки, а также разрисовывали стены зданий и громили автобусные остановки.

    Над толпой звучат громкие лозунги, люди несут плакаты, призывающие руководство страны отказаться от реализации положений реформы.

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    Ранее осенью президент Франции Эммануэль Макрон подписал постановления по трудовой реформе. По его словам, реформа предусматривает, в частности, прагматичные меры для малых и средних предприятий. Президент также утверждает, что изменения наделяют трудящихся и профсоюзные организации новыми правами. Однако поправки в законодательстве не получили поддержки лидеров ключевых профсоюзов.

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