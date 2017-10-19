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    У берегов Шотландии заработал первый в мире плавучий ветропарк

    (обновлено: )20210
    Ветропарк, запущенный Statoil совместно с Masdar, подключен к энергосети Шотландии и располагается в 25 километрах от побережья города Питерхеда в шотландской области Абердиншир, он будет обслуживать около 20 тысяч домов.
    Statoil в youtube

    Норвежская Statoil объявила о начале работы первого в мире плавучего ветропарка — Hywind Scotland, говорится в релизе компании.

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    Ветропарк, запущенный Statoil совместно с Masdar, подключен к энергосети Шотландии и располагается в 25 километрах от побережья города Питерхеда в шотландской области Абердиншир, он будет обслуживать около 20 тысяч домов. Его мощность составляет 30 МВт. Statoil также отметила стремление к сокращению розничной цены на энергию ветропарка до 40-60 евро за МВт.ч к 2030 году.

    "Hywind Scotland демонстрирует, что технология плавучих ветропарков может быть конкурентоспособной и в тех локациях, где глубины слишком большие для фиксированных ветропарков. Это открывает для нас ряд новых географических направлений, и мы уже изучаем будущие возможности с нашими партнерами", — приводятся в релизе слова главы Masdar Мохамеда аль-Рамахи (Mohamed Al Ramahi).

    Statoil более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе и является пионером в сфере реализации морских проектов в суровых климатических условиях. Крупнейшим акционером Statoil является Норвегия.

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