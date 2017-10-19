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    Кравчук о том, каким должен быть президент Украины

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    Первый президент Украины заявил, что главой государства "должен быть человек современный, молодой, высокообразованный, с высокой политической культурой, уважением к людям".
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    Президентом должен быть человек современный, молодой, высокообразованный, с высокой политической культурой, уважением к людям и быть избранным путем честного голосования, чтобы он смог потом говорить от имени всего народа. Такое мнение высказал президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук.

    "Во-первых, я бы никогда не ставил вопрос о том, чтобы кого-то заменить. Потому что нельзя мне заменить Порошенко. Ведь у Порошенко своя жизнь, а у меня своя. У Порошенко одно воспитание, у меня — другое. Порошенко имеет свою философию жизни, я — свою. И если бы мне предложили пойти на выборы президента, я бы не пошел", — заявил Кравчук в эфире телеканала ZIK.

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    "Президентом должен быть человек современный, молодой, высокообразованный, с высокой политической культурой, уважением к людям и быть избранным не через какую-то фальсификацию, а чтобы выбрали люди высоким процентом и чтобы этот человек смог потом говорить от имени всего народа", — подчеркнул бывший глава государства.

    При этом Леонид Кравчук отметил, что говорить от всего народа, когда явка на выборах в Украине достаточно низкая, сегодня очень трудно.

    "Поэтому я стою на том, что президентом должен быть человек авторитетный, опытный, грамотный, человек высокой политической, социальной, духовной культуры, который знает свой народ, свой язык, культуру и готов за эту землю отдать свою жизнь. Именно таким человеком должен быть президент", — резюмировал он.

    Ранее Кравчук заявил, что пока Россия не развалится, вернуть Донбасс и Крым в состав Украины не получится. 

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