Усатый уникум. Кот-легкоатлет Лёва из России стал знаменитостью

Дело в том, что смышленый Лева знает 22 команды, 12 из которых спортивные, а также делает стойку на брусьях, пробегает по перекладинам, съезжает с горки.

Лёва родился в монгольской степи в чуме и чудом выжил, его его братьев и сестер хозяйка кошки утопила. Спасая Лёву, отважная кошка несколько дней шла по гусеничной колее, держа котенка в зубах. Путники нашли приют на пограничной заставе, где служил внук Петра Петровича, рассказывает kgd.ru.

Ранее сообщалось, что слепой кот-меломан из Стамбула поразил и растрогал пользователей соцсетей.

Напомним, уснувший на заборе кот стал звездой интернета.