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    Усатый уникум. Кот-легкоатлет Лёва из России стал знаменитостью

    (обновлено: )35750
    Кот Лёва и его хозяин Петр Петрович живут в российском Калининграде. Они прославились не только в своем городе, но и далеко за его пределами.
    Канал Калининград.Ru — новости Калининграда

    Дело в том, что смышленый Лева знает 22 команды, 12 из которых спортивные, а также делает стойку на брусьях, пробегает по перекладинам, съезжает с горки. 

    Лёва родился в монгольской степи в чуме и чудом выжил, его его братьев и сестер хозяйка кошки утопила. Спасая Лёву, отважная кошка несколько дней шла по гусеничной колее, держа котенка в зубах. Путники нашли приют на пограничной заставе, где служил внук Петра Петровича, рассказывает kgd.ru.

    Ранее сообщалось, что слепой кот-меломан из Стамбула поразил и растрогал пользователей соцсетей. 

    Напомним, уснувший на заборе кот стал звездой интернета.

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