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    Скандальный политбеженец Павленский поджег Банк Франции

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    В сети появились кадры провокационной акции российского художника‐акциониста Петра Павленского по поджогу здания Банка Франции. На кадрах видно, как Павленский поливает горючей жидкостью окна на первом этаже банка и подносит спичку.
    Канал RT на русском на youtube

    После поджога художник позирует на фоне пылающего здания. К Павленскому подходят полицейские и пытаются арестовать его, затем укладывают на асфальт, надевают наручники и уводят.

    Петр Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже в понедельник. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не называются в интересах следствия.

    Центральный банк Франции (Banque de France) обратился в полицию, а французские пользователи соцсетей раскритиковали Павленского и поинтересовались, можно ли депортировать скандального художника обратно в Россию.

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    Павленский известен своими скандальными акциями, в ходе которых он зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, прибивал половые органы к брусчатке Красной площади и поджег дверь здания ФСБ на Лубянке, за что суд обязал его выплатить в качестве компенсации миллион рублей.

    В январе Павленский покинул Россию после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc". Кроме того, Следственный комитет проводил проверку в связи с заявлениями одной из актрис того же театра, обвинившей Павленского в совершении насильственных сексуальных действий.

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