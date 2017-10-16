В Перу, Гондурасе и Боснии попытались установить мировой кулинарный рекорд

Повара из Перу, Гондураса и Боснии и Герцеговины предприняли попытку установить мировой рекорд и войти в Книгу рекордов Гиннесса. В перуанской столице Лиме из 2 тонн какао сделали гигантскую плитку шоколада, в Гондурасе приготовили национальное блюдо — балеаду — диаметром около 5,5 метра, а в Боснии и Герцеговине испекли турецкий слоёный пирог весом 675 килограммов, сообщает russian.rt.com.

Ранее сообщалось, что клип на популярную песню Despacito ("Потихоньку") стал первым в истории роликом, набравшим более 4 миллиардов просмотров на видеохостинге Youtube.