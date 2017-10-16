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    КБ "Луч" провело испытания модернизированного ЗРК С-125 "Печора"

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    КБ "Луч" и украинская компания "Радионикс" провели успешные пуски ракет с модернизированного ЗРК С-125 "Печора". Дальняя граница зоны поражения ЗРК С-125М с новыми ракетами составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км.
    Facebook КБ "Луч"

    Примечательно, ЗРК С-125 — советский зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия, который начал выпускаться в начале 60-х. При всех известных модернизациях, украинским конструкторам удалось существенно улучшить показатели комплекса ПВО. Так, дальность и высота полета ракеты увеличена на 25%. 

    Смотрите также: Турчинов продемонстрировал новый сверхмощный украинский ПТРК "Скиф"

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов опубликовал на своей странице в Facebook видео испытания в пустыне противотанкового ракетного комплекса "Скиф", созданного на базе киевского КБ "Луч".

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