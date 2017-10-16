КБ "Луч" провело испытания модернизированного ЗРК С-125 "Печора"

Примечательно, ЗРК С-125 — советский зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия, который начал выпускаться в начале 60-х. При всех известных модернизациях, украинским конструкторам удалось существенно улучшить показатели комплекса ПВО. Так, дальность и высота полета ракеты увеличена на 25%.

Смотрите также: Турчинов продемонстрировал новый сверхмощный украинский ПТРК "Скиф"

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов опубликовал на своей странице в Facebook видео испытания в пустыне противотанкового ракетного комплекса "Скиф", созданного на базе киевского КБ "Луч".