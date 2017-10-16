Чудо генетики. В США вывели лошадь - копию персонажа мультфильма

Владельцы расположенной в штате Вашингтон фермы, на которой вывели этого арабского скакуна по имени Эль Рей Магнум, описывают лошадь как "шаг к совершенству", пишет The Telegraph.

Ее стоимость оценивают в миллионы долларов.

Эксперты выступают против подобного "экстремального выведения": так, британский ветеринар Тим Грит отметил, что хотя арабские скакуны и известны изогнутой мордой, но случай с этой лошадью вышел за рамки. Он добавил, что с такого рода деформациями лошади будет гораздо труднее дышать, чем собакам, на которых тоже проводят подобные эксперименты.

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"Собаки могут дышать через рот, как люди, но лошади дышат только через нос. Думаю, физическая активность для нее будет ограничена", — заявил Грит.

Некоторые пришли в ужас от внешнего вида Эль Рея Магнума. Так, Адель Утотерс, редактор журнала Veterinary Record, сказала: "Сначала я подумала, что это какой-то трюк с компьютерной графикой".

"Когда это кончится? Неужели так плохо, что лошадь выглядит как лошадь, а не как персонаж мультфильма", — добавила она.