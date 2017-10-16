Стала известна страна, которая примет детское "Евровидение" в 2018

"Европейский вещательный союз рад объявить, что белорусский член (союза) Белтелерадиокомпания примет детский песенный конкурс "Евровидение" в Минске в 2018 году", — говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что белорусская заявка была признана лучшей. Белоруссия участвует в каждом конкурсе детского "Евровидения" с момента учреждения конкурса в 2003 году. Дважды представители Белоруссии выигрывали конкурс — Ксения Ситник в 2005 году и Алексей Жигалкович в 2007 году.

Смотрите также: Появился проморолик Евровидения-2018 в Португалии

Как было заявлено в воскресенье вечером в эфире флагманского телеканала Белтелерадиокомпании "Беларусь 1", конкурс пройдет в Белоруссии в ноябре 2018 года.

В 2017 году детское Евровидение пройдет в Грузии.