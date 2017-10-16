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    Стала известна страна, которая примет детское "Евровидение" в 2018

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    Детское "Евровидение" в 2018 году пройдет в Белоруссии, сообщается на сайте Европейского вещательного союза. Минск примет этот песенный конкурс уже во второй раз - в предыдущий раз Белоруссия принимала конкурс в 2010 году.
    Канал Junior Eurovision Song Contest на Youtube

    "Европейский вещательный союз рад объявить, что белорусский член (союза) Белтелерадиокомпания примет детский песенный конкурс "Евровидение" в Минске в 2018 году", — говорится в сообщении.

    В сообщении подчеркивается, что белорусская заявка была признана лучшей. Белоруссия участвует в каждом конкурсе детского "Евровидения" с момента учреждения конкурса в 2003 году. Дважды представители Белоруссии выигрывали конкурс — Ксения Ситник в 2005 году и Алексей Жигалкович в 2007 году.

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    Как было заявлено в воскресенье вечером в эфире флагманского телеканала Белтелерадиокомпании "Беларусь 1", конкурс пройдет в Белоруссии в ноябре 2018 года.

    В 2017 году детское Евровидение пройдет в Грузии.

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