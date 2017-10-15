Спецоперация СБУ по задержанию вооруженных провокаторов в Киеве

Служба безопасности Украины предотвратила противоправные намерения осуществить провокации во время массовых акций протеста в Киеве, запланированных на 17 октября, сообщает в воскресенье пресс-центр спецслужбы.

Отмечается, что Главное следственное управление Службы в рамках уголовного производства по признакам подготовки к совершению преступления, предусмотренного ч.1. ст.109 и ч.3 ст. 110-2 УК Украины проверяет информацию по поводу "намерений лидеров отдельных радикально настроенных структур осуществить провокации с возможным силовым сценарием во время проведения массовой общественной акции 17 октября в Киеве".

Также СБУ задокументировала факты поиска задержанными для осуществления провокаций стрелкового оружия и "средств поражения".

"С целью не допустить причинения вреда жизни и здоровью людей и других тяжких последствий сотрудники СБУ пресекли указанные противоправные намерения путем блокирования 14 октября попытки приобрести 2 автомата АК-47 и 3 гранатомета двумя бывшими активистами объединения "Революционные правые силы", — говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что также в ходе проведения 9 обысков, изъято более 200 тыс. грн, средства связи, компьютерную технику и другие вещи, которые использовались для подготовки действий провокационно-насильственного характера.

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Ранее бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями к власти: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. По его словам, власть должна понять, что "не сможет в этот раз "развести" народ и просто обещаниями выйти из ситуации".