Калифорния в огне: десятки погибших, сотни - без вести пропавших

В общей сложности огнём охвачены 86 тысяч гектаров хвойных лесов. Покинуть свои дома были вынуждены около 100 тыс человек, передает Euronews.

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В тушении 16 очагов возгорания принимают участие 10 тысяч пожарных. В операции задействованы самолеты и вертолёты.

Джимми Бернал, начальник пожарного расчёта: “Интенсивность пожара была невероятной. Кажется, погибли уже 36 человек, множество человек потерялись без вести. Очень может быть, что еще будут новые жертвы”.

Пожаром оказался затронут даже административный центр округа Сонома, город Санта-Роза – на его окраине дотла сгорели целые кварталы. Пожар добрался сюда ночью, когда местные жители спали, поэтому многие из них не успели спастись.

Эта часть Калифорнии известна как “винный край”. Пожар уничтожил десятки виноградников, нанеся серьезные убытки винодельческим фермам и туристическому бизнесу.

Пожарные рассчитывают справиться со стихией в течении следующей недели.