В Лондоне воры угнали новый BMW за несколько секунд

Устройство передает машине сигнал, который обманывает систему безопасности и открывает замки, сообщает Daily Mail.

Владелец авто признался, что купил его буквально месяц назад. Он пожаловался, что давно мечтал о такой машине и много работал, чтобы ее купить. Судя по комментариям к видео, стоимость машины превысила 70 тысяч фунтов.

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Эксперты предупреждают, что устройства для угона заводящихся без ключа автомобилей может купить в интернете любой желающий, а значит, подобных преступлений в будущем может стать больше.

"Эта технология раньше применялась только на более продвинутых машинах, но она становится все более распространенной, и поэтому подобные угоны могут стать более распространенными", — заявил сержант британской полиции Пит Эллис.