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    В Лондоне воры угнали новый BMW за несколько секунд

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    В Лондоне камера зафиксировала угон BMW, на который злоумышленники потратили несколько секунд. Угонщики использовали специальный прибор, который позволяет отпирать двери автомобилей, которые заводятся без ключа.
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    Устройство передает машине сигнал, который обманывает систему безопасности и открывает замки, сообщает Daily Mail.

    Владелец авто признался, что купил его буквально месяц назад. Он пожаловался, что давно мечтал о такой машине и много работал, чтобы ее купить. Судя по комментариям к видео, стоимость машины превысила 70 тысяч фунтов.

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    Эксперты предупреждают, что устройства для угона заводящихся без ключа автомобилей может купить в интернете любой желающий, а значит, подобных преступлений в будущем может стать больше.

    "Эта технология раньше применялась только на более продвинутых машинах, но она становится все более распространенной, и поэтому подобные угоны могут стать более распространенными", — заявил сержант британской полиции Пит Эллис.

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