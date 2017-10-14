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    Присяга военных лицеистов и речь Порошенко. Полное видео

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    День защитника Украины. В ожидании провокаций (15)

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    Президент Петр Порошенко в субботу принимает участие в церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна на Софийской площади.
    Петр Порошенко/Facebook

    "Нет ни одного сомнения, что среди этих не по возрасту возмужалых подростков стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры. И возможно даже — генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом Альянса!" — заявил глава государства.

    Петр Порошенко в ПАСЕ
    president.gov.ua
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    Порошенко сообщил, что передаст в субботу украинским военным 200 единиц оружия и техники, в том числе более 60 танков.

    "Сегодня отправляюсь в войска, чтобы передать очередную партию оружия и техники – двести единиц. Из них – шестьдесят два танка", — сказал президент.

    Глава государства в субботу планирует посетить Житомирскую область, в частности, посетит военный аэродром и полигон, передаст технику военным.

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    В Украине в субботу, 14 октября, отмечают День защитника. В Киеве по случаю праздника состоятся сразу несколько концертов, а также ряд патриотических спортивно-массовых мероприятий. Кроме того, украинские националисты в этот день планируют провести в Киеве ставший традиционным для них марш по случаю 75-ой годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА).

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