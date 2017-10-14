Бортник об электоральном ущербе Порошенко из-за скандала в Минобороны

"Серьезные проблемы в Министерстве обороны накапливались давно… Но никакой реакции не последовало. На этой неделе мы уже столкнулись с тяжелейшей ситуацией для президента, когда фактически обвиненные в масштабных злоупотреблениях, в махинациях, в разворовывании государственных денег стал замминистра обороны, тень упала на министра обороны, паровозом пошли целый спект чиновником Министерства обороны, отвечающих за обеспечение армии", — заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в пресс-центре РИА Новости Украина.

При этом он отметил, что задержанные чиновники — лишь вершина айсберга, а все ниточки тянутся к ближайшему окружению президента.

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Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему растраты более 149 млн грн государственных средств при закупке топлива для Минобороны. НАБУ провели обыски, в результате которых по подозрению в причастности к совершению преступления были задержаны заместитель министра обороны Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич. Также были задержаны еще двое подозреваемых — сотрудник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

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Всем четырем задержанным инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Ранее министр обороны Степан Полторак на фоне коррупционного скандала в ведомстве заявил, что готов уйти в отставку.