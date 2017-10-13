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    Малочисленная акция "Самоопределение для Закарпатья" в Будапеште

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    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (223)

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    Акцию под посольством Украины организовала венгерская праворадикальная партия "Йоббик", в частности присутствовали два депутата от нее - Кристина Морваи и Тамаш Гауди-Надь.
    Канал на Youtube NewsOne

    В пятницу вечером, 13 октября, под стенами посольства Украины в столице Венгрии Будапеште прошла акция "Самоопределение для Закарпатья".

    Закон Украины
    Сайт президента Украины
    Закон об образовании: Украина создает себе новые проблемы

    "Людей на акции было не много — около сотни. Преимущественно, это были люди старшего возраста", — говорится в сообщении телеканала NewsOne.

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    Отмечается, что акцию организовала венгерская праворадикальная партия "Йоббик", в частности присутствовали два депутата от нее — Кристина Морваи и Тамаш Гауди-Надь.  

    "Причиной акции стал не только закон об образовании и его языковые положения, а и то, что этих двух евродепутатов не пустили несколько месяцев назад в Украину, и СБУ запретила им въезд на территорию нашей страны сроком на следующие пять лет", — говорится в сюжете телеканала.

    Примечательно, что на акцию Гауди-Надь надел футболку с надписью "Крым — это Россия, а Закарпатье — это Венгрия", в которой он в 2014 году приехал на заседании сессии ПАСЕ. 

    Facebook Kristina Zelenyuk
    Акция за "самоопределение" Закарпатья в Будапеште

    "Все инициативы Украины будут блокироваться Венгрией, так как Венгрия имеет право вето и мы применим его в отношении Украины. Мы будем придерживаться международного законодательства. Призываем придерживается его и Украину", — подчеркнул венгерский парламентарий.

    Ранее посол Украины в Венгрии Любовь Непоп сообщила, что малочисленная акция под украинским посольством в Будапеште состоялась, несмотря на протест МИД Украины. 

    Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

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    Напомним, ПАСЕ большинством голосов в четверг, 12 октября, приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева. 

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