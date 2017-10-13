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    Потоп на вьетнамской ферме унес жизни 4000 свиней (18+)

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    В результате наводнения, которое накрыло свиноводческую ферму в районе Тханьхоа, Вьетнам, погибло около 4000 свиней.
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    Воды прибывала очень быстро и с помощью лодки удалось спасти всего лишь 100 голов, остальные оказались в смертельной западне.

    Власти будут ждать спада воды для того, чтобы утилизировать мертвых животных.

    Ранее сообщалось, что Техас задействовал подразделения национальной гвардии на территории штата для ликвидации последствий наводнения. Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях города осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться.

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