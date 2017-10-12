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    Ящик со снарядами выпал из военного грузовика в Николаеве

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    Внутри ящика находились 120-мм снаряды от самоходной артиллерийской установки, а также две гильзы с пороховым зарядом. Если бы боеприпасы разорвались, последствия были бы серьезными.
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    Военнослужащие потеряли ящик со снарядами на дороге в Николаеве, боеприпасы на обочине нашли прохожие и сразу вызвали полицию.

    Правоохранители оперативно оцепили место опасной находки и связались с военными.

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    Ящик с боеприпасами выпал из армейского грузовика. Внутри находились 120-мм снаряды от самоходной артиллерийской установки, а также две гильзы с пороховым зарядом.

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    Взрыв не произошел только потому, что на детонаторах были предохранительные колпачки. Судя по маркировке на ящике, это были дымовые снаряды. Впрочем, если бы они разорвались, последствия были бы серьезными, отмечают специалисты.

    Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура, однако пока не сообщается, военные из какой части потеряли ящик.

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