Под Кабмином "Гройсмана" накормили землей

Об этом сообщает пресс-служба Федерации независимых профсоюзов Украины.

Люди перекрыли в среду улицу Грушевского и требовали от Кабмина продлить мораторий на продажу земли.

"Сегодня наши активисты дали Гройсману поесть земли, правда пока только картонному. Эта земля, которую мы сегодня привезли министрам, самое большое богатство страны. Пусть хоть посмотрят на нее, потому что решение они принимают в своих кабинетах, а не в селах вместе с людьми. Мы требуем продлить мораторий на продажу земли! ", — заявил председатель организации Сергей Павленко.

Профсоюзы требовали провести полную инвентаризацию земельных ресурсов страны.

Ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Сергей Лабазюк заявлял, что в Украине нет возможностей для внедрения рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, миссия МВФ по итогам работы в Киеве сообщила, что Украина для получения пятого транша фонда должна принять законопроекты по земельной и пенсионной реформам. Верховная Рада в ноябре 2016 года продлила мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года. Этот мораторий действует в Украине уже 14 лет. Граждане опасаются, что в случае отмены моратория их земли могут за бесценок купить крупные бизнесмены.

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Позже СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.