Новая формула расчета цены на газ. На подходе рост тарифов ЖКХ - пресс-конференция. Онлайн

В среду, 11 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Новая формула расчета цены на газ. На подходе рост тарифов ЖКХ?"

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 октября 2017 года увеличил цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты на 3,1% — до 8 тыс. гривен. Новое повышение цен может спровоцировать новые тарифы на газ, а затем на горячую воду и отопление. Эксперты отмечают, что повышение цен на газ, которое потянет за собой удорожание всей коммуналки, было предусмотрено специальным постановлением Кабмина еще в марте нынешнего года.

По информации СМИ, вскоре Кабмин предоставит МВФ обновленную формулу расчета цены на газ для населения. О необходимости повышения цены на газ для украинцев заявлял замглавы МВФ Дэвид Липтон: по его словам, цены на газ в Украине существенно меньше, чем у ее соседей, к тому же украинцы могут позволить себе платить за газ больше: ведь в начале года минимальные зарплаты в стране выросли вдвое. Он также дал понять, что в случае отклонения Украины от курса на повышение цены — на транш в ближайшее время рассчитывать не стоит.

С одной стороны, согласно последним интервью и Гройсмана и Розенко цены на газ осенью 2017 года повышаться не будут. С другой — МВФ длительное время настаивает на рыночной стоимости газа для населения. Соответствует ли сумма в 8000 гривен за тысячу кубов этим параметрам? Какой принцип должен быть заложен в новой формуле? Какие тарифы увидят украинцы осенью в своих платежках за коммунальные услуги?

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ 2007-2010, председатель "Союза собственников жилья Украины"

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 11 октября в 13.00

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