Кинокритики назвали худшую сцену смерти в истории кино

Британская газета The Independent назвала сцену убийства из турецкого фильма "Девушка-каратистка" (Karateci Kız), снятого в 1974 году, "худшей сценой смерти в истории кинематографа".

На кадрах из фильма усатый злодей в течение минуты корчится от боли в странных позах после того, как в него несколько раз выстрелила главная героиня ленты, причем делается это в замедленной съемке. Сцена сопровождается потоками крови и воплями "жертвы".

Ранее сообщалось, что картина "Оно", снятая по одноименному роману Стивена Кинга, стала самой кассовой за всю историю фильмов ужасов.