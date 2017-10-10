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10.10.201715:23
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    Кинокритики назвали худшую сцену смерти в истории кино

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    Британская газета The Independent назвала сцену убийства из турецкого фильма "Девушка-каратистка" (Karateci Kız), снятого в 1974 году, "худшей сценой смерти в истории кинематографа".
    Brenian Strange в YouTube

    Британская газета The Independent назвала сцену убийства из турецкого фильма "Девушка-каратистка" (Karateci Kız), снятого в 1974 году, "худшей сценой смерти в истории кинематографа".

    На кадрах из фильма усатый злодей в течение минуты корчится от боли в странных позах после того, как в него несколько раз выстрелила главная героиня ленты, причем делается это в замедленной съемке. Сцена сопровождается потоками крови и воплями "жертвы".

    Ранее сообщалось, что картина "Оно", снятая по одноименному роману Стивена Кинга, стала самой кассовой за всю историю фильмов ужасов.

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