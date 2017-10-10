Пресс-конференция: новый Трудовой кодекс. В приоритете - права работодателей. Онлайн

Во вторник, 10 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Новый Трудовой кодекс: в приоритете права работодателей".

Этой осенью депутаты ВР собираются принять новый Трудовой кодекс. Уже сейчас в него внесены полторы тысячи поправок. В частности, из главного закона о труде исчез выходной 2 мая, внесена сиеста — отдых в середине дня. Появились льготы для военных и переселенцев, а также для молодых отцов. В принципе без изменений ко второму чтению остались и поводы для увольнения: не только за пьянку, прогулы, но и за разглашение служебной тайны, нарушение техники безопасности и уклонение от медосмотра.

Однако дискуссии о том, чьи права в большей степени должен защищать новый Трудовой кодекс — работодателей или наемных работников — не прекращаются. В новом документе работодатель получает единоличное право определять практически все без учета позиции профсоюзов. Также у профсоюзов есть претензии к появившемся в проекте Кодекса о краткосрочном контракте. Одна из норм закона позволяет увеличить рабочий день до 12 часов. Но на практике, полагают эксперты, это будет выглядеть так: работодатели будут платить за 8-часовой день, а работать придется 12 часов, в случае же увольнения доказать переработку не получится. Эксперты отмечают, что основная проблема проекта нового Трудового кодекса — размытость формулировок, из-за которых, возможны значительные ограничения трудовых прав работников. По мнению правозащитников, наибольшую опасность представляет часто встречающиеся противоречия одних положений законопроекта с другими. Также в проекте нового документа существует немало лазеек, позволяющих обойти ряд требований к работодателям. В результате заинтересованные лица получают возможность трактовать законодательные нормы в свою пользу.

Эксперты пресс-конференции:

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра

Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Олег Верник, председатель Всеукраинского независимого профсоюза "Захист праці"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 10 октября в 13.00

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