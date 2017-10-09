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    Жан Рошфор: из жизни ушла легенда французского кино

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    На 88 году жизни умер известный французский актер Жан Рошфор. "Прощай мэтр, из жизни ушла легенда французского кино", - так отреагировали на печальное известие почитатели таланта Рошфора во Франции.
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    Как сообщила агентству Франс Пресс дочь кинозвезды, актер умер в одной из парижских больниц, куда он был госпитализирован в августе.

    Рошфор снялся в десятках фильмов, преимущественно комедий, известных зрителям во всем мире.

    В его послужном списке роли в серии фильмов о приключениях Анжелики, "Железная маска", "Танго", "Насмешка" и другие.

    Также Рошфор сыграл начальника контрразведки в популярной комедии "Высокий блондин в черном ботинке" и его продолжении "Возвращение высокого блондина".

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