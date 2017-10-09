"Голый" перформанс в Одессе

Мужчина сообщил, что таким образом выразил протест против разрушения дома Руссова.

Дмитрий Дацков является одесским музыкантом и поклонником современного японского танца буто. Кроме того, по информации ТАЙМЕРА, Дацков некогда работал в пресс-службе экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица, в каденцию которого, дом Руссова и сгорел 8 лет назад.

Ранее сообщалось, что около сотни активистов, одетые в костюмы символа Соединенных Штатов — статуи Свободы, провели перформанс возле американского посольства в Лондоне.