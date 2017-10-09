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    "Голый" перформанс в Одессе

    (обновлено: )21610
    В понедельник в Одессе на площади перед домом Руссова танцевал обнажённый мужчина по имени Дмитрий Дацков.
    ТАЙМЕР Одесса

    Мужчина сообщил, что таким образом выразил протест против разрушения дома Руссова.

    Дмитрий Дацков является одесским музыкантом и поклонником современного японского танца буто. Кроме того, по информации ТАЙМЕРА, Дацков некогда работал в пресс-службе экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица, в каденцию которого, дом Руссова и сгорел 8 лет назад.

    Ранее сообщалось, что около сотни активистов, одетые в костюмы символа Соединенных Штатов — статуи Свободы, провели перформанс возле американского посольства в Лондоне.

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