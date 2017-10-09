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    "Огни дьявола" или огненный торнадо в Португалии

    (обновлено: )146
    В Португалии во время борьбы с лесными пожарами удалось снять на видео редкое природное явление, известное под названием "огни дьявола" (огненный смерч). Оно возникает когда горящая пыль поднимается вверх под воздействием ветра.
    Канал RT на Youtube

    Около 1,3 тысячи сотрудников пожарной службы Португалии заняты тушением шести очагов лесных пожаров в центральной и северной частях страны, сообщает издание Nacion со ссылкой на Службу гражданской обороны.

    Как сообщается, самый крупный очаг находится в районе населенного пункта Пампильоза-да-Серра в центральной части страны. Туда направлены порядка 57 пожарных, 170 единиц наземной техники и три воздушных судна.

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    Еще одно крупное возгорание произошло вблизи Мортагуа в округе Коимбра. Здесь ликвидацией пожара занимаются порядка 300 сотрудников пожарной службы. В Алваязери работают 285 человек. Еще три очага зафиксированы на севере страны в городах Браганса и Рибейра-ди-Пена, а также в насаленном пункте Вила-Нова-ди-Пайва.

    В августе из-за пожаров в Португалии пострадали 55 человек. В подавляющем большинстве случаев — речь идет о 90% пожаров — возгорания были спровоцированы "деятельностью человека", информировала Гражданская защита.

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