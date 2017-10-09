"Огни дьявола" или огненный торнадо в Португалии

Около 1,3 тысячи сотрудников пожарной службы Португалии заняты тушением шести очагов лесных пожаров в центральной и северной частях страны, сообщает издание Nacion со ссылкой на Службу гражданской обороны.

Как сообщается, самый крупный очаг находится в районе населенного пункта Пампильоза-да-Серра в центральной части страны. Туда направлены порядка 57 пожарных, 170 единиц наземной техники и три воздушных судна.

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Еще одно крупное возгорание произошло вблизи Мортагуа в округе Коимбра. Здесь ликвидацией пожара занимаются порядка 300 сотрудников пожарной службы. В Алваязери работают 285 человек. Еще три очага зафиксированы на севере страны в городах Браганса и Рибейра-ди-Пена, а также в насаленном пункте Вила-Нова-ди-Пайва.

В августе из-за пожаров в Португалии пострадали 55 человек. В подавляющем большинстве случаев — речь идет о 90% пожаров — возгорания были спровоцированы "деятельностью человека", информировала Гражданская защита.