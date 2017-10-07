Достойный представитель. Как Луценко "руководила" разблокированием Рады

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко", представитель президента в Верховной Раде и супруга генерального прокурора Ирина Луценко в ходе блокирования предидиума парламента во время рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса выкрикивала оскорбления в адрес коллег-нардепов.

Так, на видео, которое обнародовала депутат от фракции "Батькивщна" Алена Шкрум слышно, как Луценко кричит, обращаясь к члену БПП Олегу Недаве, чтобы тот "вынес козла", имея в виду нардепа от "Свободы" Юрия Левченко.

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"На первом плане спиной к нам стоит женщина — это госпожа Луценко, жена генпрокурора. На заднем плане — Юрия Левченко держит некий господин Недава — большой и громоздкий. Ира Луценко на видео кричит: "Олег! Олег, вынеси козла! Олег! Недава..! Вынеси козла! Вынеси его нафиг!" — прокомментировала Шкрум видео на странице в Facebook.

При этом она отметила, что Недава является "смотрящим" от соратника экс-президента Януковича Юрия Иванющенко, известного также как Юра Енакиевский.

"Он отвечает за маленький округ на Донбассе, за отбеливание Иванющенко, за закрытие для него уголовных дел, за часть денег для восстановления Донбасса, которые исчезают в черные дыры многих карманов", — отметила Шкрум.

О причастности Недавы к соратнику беглого экс-президента заявил еще один представитель БПП Сергей Лещенко: "Жена Луценко кричала смотрящему от Иванющенко во фракции БПП депутату Недаве: "Олег, вынеси козла! Вынеси его…". Реплика касалась необходимости физически выдавить депутата Левченко из президиума".