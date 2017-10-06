Добкин и Найем устроили скандал в прямом эфире

Конфликт разгорелся в ходе обсуждения законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Добкин счел проект "гадостью, которую предложили Найем и его коллеги по БПП". В свою очередь Найем напомнил, что данный законопроект является президентским. На что Добкин сказал: "Вы в его именном блоке".

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"У меня есть смелость сказать, что вы лжец, что вы преступник, (…) который на деньги Сороса привел войну и горе на всю территорию Украины", — подчеркнул нардеп от "Оппоблока".

Далее парламентарии параллельно обменивались обвинениями.

Накануне народные депутаты Надежда Савченко и Юрий Береза вступили в перепалку на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности.

В четверг заседание парламента отметилось потасовками и блокированием трибуны.