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    Добкин и Найем устроили скандал в прямом эфире

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (121)

    (обновлено: )60040
    Скандал между народным депутатом от "Оппозиционного блока" Михаилом Добкиным и коллегой по парламенту от "Блока Петра Порошенко" Мустафой Найемом произошел в прямом эфире одного из украинских телеканалов.
    Телеканал ZIK/Youtube

    Конфликт разгорелся в ходе обсуждения законопроекта о реинтеграции Донбасса.

    Добкин счел проект "гадостью, которую предложили Найем и его коллеги по БПП". В свою очередь Найем напомнил, что данный законопроект является президентским. На что Добкин сказал: "Вы в его именном блоке".

    Николай Спиридонов. Архивное фото
    blacksea.tv
    Спиридонов: закон о реинтеграции Донбасса на руку Порошенко

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    "У меня есть смелость сказать, что вы лжец, что вы преступник, (…) который на деньги Сороса привел войну и горе на всю территорию Украины", — подчеркнул нардеп от "Оппоблока".

    Далее парламентарии параллельно обменивались обвинениями.

    Накануне народные депутаты Надежда Савченко и Юрий Береза вступили в перепалку на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности. 

    В четверг заседание парламента отметилось потасовками и блокированием трибуны. 

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