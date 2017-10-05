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    Что вы "мелете"?: Береза и Савченко устроили перепалку из-за Донбасса

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (95)

    (обновлено: )163
    Народные депутаты Надежда Савченко и Юрий Береза вступили в перепалку на заседании комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности. Видео ссоры опубликовал канал "112 Украина".
    Видеоканал 112 Украина на Youtube

    Поводом послужил законопроект Петра Порошенко, определяющий политику Украины по отношению к Донецкой и Луганской областям.

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    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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