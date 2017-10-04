наверх
04.10.201721:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Раде разгорелся скандал из-за отказа нардепа говорить на украинском

    (обновлено: )71925
    Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид потребовала отключить микрофон народному депутату от "Оппозиционного блока" Евгению Балицкому после отказа говорить на украинском языке.
    ГОРОД-М/Youtube

    Балицкий в ходе выступления на русском языке говорил о катастрофической ситуации с экологией в Запорожской области.

    Сыроид несколько раз призвала его перейти на государственный язык, а потом потребовала отключить ему микрофон. Ее решение встретили аплодисментами.

    Читайте также: Язык до Киева доведет. "Языковая коалиция" ЕС против Украины

    Сам депутат подчеркнул, что говорит не о политике. "Я не говорю о политике. Послушайте, речь идет о регионе. Что вы делаете? Неужели вам это безразлично?" — возмутился он.

    Ранее были обнародованы данные крупного соцопроса, совместно проведенного ведущими социологическими центрами страны (КМИС, Рейтинг, СОЦИС, а также Центр имени Разумкова), согласно которым в качестве основного языка повседневного общения украинский язык используют 50,5% населения Украины. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    День и кошелек. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Логотип ФК Барселона
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Политикум: ты мне кум или не кум?