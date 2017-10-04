В Раде разгорелся скандал из-за отказа нардепа говорить на украинском

Балицкий в ходе выступления на русском языке говорил о катастрофической ситуации с экологией в Запорожской области.

Сыроид несколько раз призвала его перейти на государственный язык, а потом потребовала отключить ему микрофон. Ее решение встретили аплодисментами.

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Сам депутат подчеркнул, что говорит не о политике. "Я не говорю о политике. Послушайте, речь идет о регионе. Что вы делаете? Неужели вам это безразлично?" — возмутился он.

Ранее были обнародованы данные крупного соцопроса, совместно проведенного ведущими социологическими центрами страны (КМИС, Рейтинг, СОЦИС, а также Центр имени Разумкова), согласно которым в качестве основного языка повседневного общения украинский язык используют 50,5% населения Украины.