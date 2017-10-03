Пресс-конференция: судебная реформа. Перемены или проблемы для граждан Украины. Онлайн

Во вторник, 3 октября, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Судебная реформа: перемены или проблемы для граждан Украины".

Пленарную неделю 19-22 сентября ВР посвятила рассмотрению судебной реформы: прошли 3527 поправок из 4383, оставшиеся 856 оставили на октябрь. Эксперты полагают, что в целом законопроект будет принят в том виде, в котором пришел в Раду ко второму чтению, т.к. существенных поправок депутаты в законопроект не внесли.

Основные новшества законопроекта: повышение зарплат судей, введение электронного документооборота в судах (включая вызов ответчиков), разрешение допрашивать участников процесса как свидетелей, изменения в правилах отбора судей. Юристы уверены, что законопроект сокращает доступ граждан к судам и делает их еще более зависимыми от власти. Фиксированная ставка судебного сбора в настоящее время — 1600 грн, при этом реформа предусматривает введение еще целого ряда расходов: нужно платить за изъятие документов, справки из канцелярии и т.п. Если гражданин подал иск и проиграл, то на него возложат издержки ответчика, включая оплату его адвокатов.

Предлагают ввести штрафы за неправильное оформление документов, даже за подпись, поставленную не в том месте. Список льготников, которых освободили от уплаты сборов, сократили еще в начале года. От судов сегодня отсекаются пенсионеры, и другие социально незащищенные граждане, особенно на самых дорогих стадиях апелляции и кассации. В законопроекте есть положение о том, что представлять интересы людей в судах с 2019 года смогут лишь лицензированные адвокаты.

Последствия, считает Ростислав Кравец, могут быть значительными, вплоть до отказа выполнять закон местными советами: "Законопроект рассматривается неконституционным составом Рады. Судя по фотографиям, вместо 226 депутатов поправки рассматривали едва ли 50 человек. Это закладывает риск того, что на местном уровне возникнет напряжение и местные советы заявят о невозможности выполнения реформы"

Эксперты пресс-конференции:

Кость Бондаренко, руководитель Фонда "Украинская политика"

Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры"

Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти"

Дмитрий Разумков, директор Украинской политконсалтинговой группы

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 03 октября в 12.00

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