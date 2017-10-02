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    Луценко показал слайды движения дрона РФ перед обстрелом складов в Балаклее

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    Взрывы на военных складах, которые произошли в Сватово и Балаклее, это чистая диверсия, которая состоялась со стороны Российской Федерации, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.
    Канал ТСН на Youtube

    Взрывы на военных складах, которые произошли в Сватово и Балаклее, это чистая диверсия, которая состоялась со стороны Российской Федерации, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире ТСН. Тижня. Он же продемонстрировал слайды, на которых показал доказательства осуществленной диверсии.

    Генпрокурор продемонстрировал слайды, на которых показал доказательства осуществленной диверсии в эфире ТСН Тижня.

    "Следствие точно знает, что в Балаклее 23 марта 2017 года радиолокационными службами Украины зафиксирован беспилотный летательный аппарат, который двигался на низких высотах от границы с Россией, минуя физические препятствия, и долетел до места назначения – города Балаклея", — сказал генпрокурор и показал, как дрон двигался от украинско-российской границы до военных складов. 

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    По словам Луценко, с этого беспилотника в сторону площадки открытого хранения №67 арсенала, на котором хранились ракеты в количестве более 700 штук, был осуществлен пуск первой управляемой ракеты. После пуска первой ракеты БПЛА осуществил маневрирование и выстрелил во второй раз.

    После этого беспилотник покинул военный склад и полетел в направлении РФ.

    "Диверсия была совершена в тот момент, когда над этой территорией не находилось никаких спутников других государств, что делает невозможным обнаружение трассы беспилотного аппарата до границы с Украиной. Таким образом следствие считает, что причиной взрывов в Балаклее была четкая диверсионная работа с применением термобаричного снаряда, который пробил бетонные укрытия и взорвал склад. Со стороны диверсантов, очевидно, Российской Федерации", — сказал Луценко и добавил, что в отношении Сватово у прокуратуры аналогичные выводы. 

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