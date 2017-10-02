Каталония и Иракский Курдистан: референдумы раздора. Онлайн-трансляция

В понедельник, 2 октября, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) проходит пресс-конференция на тему "Каталония и Иракский Курдистан: референдумы раздора".

В Каталонии продолжаются акции в поддержку проведения референдума о независимости. В этой связи испанские власти взяли под контроль всю правоохранительную систему региона и заблокировали боле ста сайтов, чтобы не допустить проведение плебисцита о независимости 1 октября с.г. Также испанское правительство заявило, что региональная полиция возьмет под контроль все кабины для голосования. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% — против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев.

Существенной причиной этого конфликта стало нежелание каталонских властей и испанского правительства найти выход из тупиковой ситуации. Рост напряженности в автономном регионе растет: правительство богатого региона недовольно распределением финансовых потоков. Министерство экономики Испании выразило готовность к обсуждению новых моделей финансирования Каталонии с лидерами региона, но если они отменят проведение референдума о независимости.

Иракский Курдистан проголосовал за независимость. В Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана сообщили, что всего на референдуме проголосовало 3,4 миллиона избирателей, положительно ответили 91,83 %, отрицательно — 8,17%.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Против выступает Багдад и многие страны мира. Накануне референдума Иран и Турция начали учения у границ Иракского Курдистана, кроме того, Иран закрыл свое небо для авиасообщения с автономией. Официальный Багдад потребовал передать под его контроль все пограничные переходы Курдистана и вести все нефтяные сделки только с Багдадом. Президент Турции в ответ на референдум о независимости Иракского Курдистана заявил, что Анкара не позволит "образоваться такой структуре".

Свою оценку ситуации и прогноз развития ее дадут эксперты пресс-конференции:

Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины"

Владимир Воля, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Дмитрий Корнейчук, политический аналитик

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 02 октября в 12.00

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